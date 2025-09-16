Jovem Pan > Notícias > Brasil > Médico responsável por cirurgia estética que levou jovem à morte no RJ é preso

Médico responsável por cirurgia estética que levou jovem à morte no RJ é preso

Marilha Menezes Antunes morreu no dia 8 de setembro, após pagar R$ 5.000 para realizar uma lipoaspiração e um enxerto de glúteos como um presente de aniversário

  • 16/09/2025 11h14
Reprodução/Redes Sociais Marilha Menezes Antunes morreu no dia 8 de setembro, após realizar uma lipoaspiração, no Rio de Janeiro Marilha Menezes Antunes morreu no dia 8 de setembro, após realizar uma lipoaspiração, no Rio de Janeiro

O médico José Emílio de Brito, responsável pela cirurgia estética que levou à morte da jovem Marilha Menezes Antunes, de 28 anos, foi preso no bairro da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu após a polícia constatar irregularidades na clínica onde o procedimento foi realizado.

Marilha havia pago R$ 5.000 por uma lipoaspiração e um enxerto de glúteos como um presente de aniversário, mas não resistiu à cirurgia. A inspeção policial na clínica revelou que o local tinha medicamentos com a validade vencida e uma estrutura deficiente para atender emergências.

Além do caso de Marília, José Emílio de Brito já respondia a mais de 10 processos judiciais por erros e falhas em procedimentos médicos e estéticos, alguns deles fatais.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA

