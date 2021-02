Mercado da arte registra crescimento na pandemia e prevê alta em 2021

Com avanço da Covid-19 e o fechamento de galerias pelo país, artistas apostam na exposição digital de obras

Reprodução / Jovem Pan Proprietário da Galeria Caribé, na Vila Nova Conceição, em São Paulo, Sergio Caribé fala que o mercado de arte no digital é um caminho sem volta



Com as pessoas ficando mais em casa, os ativos de uma maneira geral estão mais valorizados. Um exemplo são as obras de arte, cujo mercado é sólido e houve uma procura ainda maior no ano passado que nos anos anteriores. Proprietário da Galeria Caribé, na Vila Nova Conceição, em São Paulo, Sergio Caribé fala que o mercado de arte no digital é um caminho sem volta. Ele acredita que os preços das obras devem continuar crescendo em 2021. “Os preços estão muito fortes, melhores do que estavam. O mercado tem muito mais procura este ano e depois da pandemia, da Covid-19, do que nos outros anos anteriores e a gente está com muita expectativa. Vou fazer, em abril, duas exposições. São exposições que terão catálogo, convite virtual com imagens de todas as obras e a visitação dirigida e agendada.”

Para manter o engajamento do público na pandemia, a galeria Lume, localizada no Jardim Europa, também na capital paulita, criou um concurso para que as pessoas enviassem fotos e vídeos feitos de casa pelo celular. Segundo o sócio-diretor da Lume, Paulo Kassab Junior, o objetivo foi atingido, provocando o público a interagir com a galeria e com os artistas de outra forma. “A gente propôs um concurso que acontecia em suas etapas e nisso participavam os nossos artistas só para terem contato direto com essas pessoas, mas todo mundo que seguia a galeria, que passasse a seguir, poderia participar sem que precisasse de muito equipamentos, apenas um celular que fizesse uma fotografia que representasse o isolamento”, disse. Os vencedores do concurso terão suas fotos comercializadas, sendo eles: o designer paulistano Kleber Fernandes da Cruz, o fotógrafo de paisagem e natureza Ricardo Takamura, de São José dos Campos e o fotógrafo brasiliense Fred Schueler.

*Com informações do repórter Victor Moraes