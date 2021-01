Mesmo sem festa, Carnaval será ponto facultativo em 2021; veja feriados do ano

Ano de 2021 promete três feriados prolongados nacionais; paulistanos poderão aproveitar um a mais no aniversário da cidade, comemorado no dia 25 de janeiro

Reprodução/Ufla Calendário de feriados foi oficializado pelo Diário Oficial da União



O ano de 2021 terá três feriados prolongados nacionais, que cairão às segundas ou sextas-feiras e poderão ser emendados com os fins de semana. A portaria do Ministério da Economia que estabelece as datas foi publicada nesta quinta-feira, 31, no Diário Oficial da União. O primeiro feriado prolongado nacional é nesta sexta-feira, 1º de janeiro, dia da Confraternização Universal. Já as outras duas datas com possibilidade de “ponte” com final de semana são a Paixão de Cristo, sempre celebrada na sexta-feira que antecede a Páscoa e que neste ano será em 2 de abril, e o aniversário da Proclamação da República, em 15 de novembro, que cairá em uma segunda-feira.

Depois do Réveillon, a primeira pausa em 2021 poderá ser no Carnaval – que não é feriado, mas sim, ponto facultativo. Mesmo sem festa este ano por causa da pandemia da Covid-19, ele cairá nos dias 15 e 16 de fevereiro e a Quarta-Feira de Cinzas, que também é considerada como ponto facultativo até às duas horas da tarde, fica para 17 de fevereiro. A Páscoa será em 4 abril. O feriado de Tiradentes, em 21 de abril, vai cair em uma quarta-feira. Já o Dia do Trabalho, em primeiro de maio, em um sábado. O Corpus Christi, que é ponto facultativo e sempre celebrado em uma quinta-feira, será em 3 de junho. No segundo semestre, o primeiro feriado nacional é o Dia da Independência do Brasil, 7 de setembro, que cairá em uma terça-feira – assim como os Dias de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, e de Finados, em 2 de novembro. O Natal deste ano ficou para um final de semana. O dia 25 de dezembro será em um sábado. Além dos feriados nacionais e pontos facultativos, que aparecem no calendário divulgado pelo Ministério da Economia, há ainda os feriados municipais e estaduais. Na cidade de São Paulo, por exemplo, os paulistanos poderão curtir uma nova folga já neste mês, em 25 de janeiro, dia do aniversário de 467 anos da capital.

*Com informações da repórter Nanny Cox