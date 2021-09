Moradores protestam contra assassinato de três jovens na zona sul de São Paulo

Participantes atearam fogo em pneus e pedaços de madeira e vandalizaram um ônibus na região do Jabaquara, local a chacina aconteceu

Reprodução / Jovem Pan

Moradores fizeram um protesto nesta segunda-feira, 27, pela morte de três jovens em São Paulo. A manifestação aconteceu na Rua Alba, na região do Jabaquara, zona sul da capital paulista, local onde as vítimas foram assassinadas no último sábado. Os manifestantes atearam fogo em pedaços de madeira e pneus e interromperam o tráfego de veículos. Houve tentativa de incendiar dois ônibus, mas a Polícia Militar impediu a ação. Um dos veículos, no entanto, chegou a ser vandalizado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo que se espalhava pela rua. Uma equipe da Polícia Civil esteve na comunidade com uma das famílias das vítimas em busca de mais informações. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que as vítimas da chacina tinham 16, 17 e 25 anos. Testemunhas informaram à polícia que o suspeito teria descido de uma moto e efetuado os disparos. O atirador fugiu sem levar nada e ainda não foi identificado. Segundo as testemunhas, o motoqueiro não agiu sozinho e teve cobertura.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha