Mortes por gripe disparam 127% na cidade de São Paulo em 2025

Para facilitar o acesso à vacina, a prefeitura disponibilizou doses em diversas estações de metrô e trem até o dia 27 de junho

A Prefeitura de São Paulo destaca a importância da vacinação, especialmente durante o período de maior incidência do vírus



A cidade de São Paulo está enfrentando um aumento alarmante no número de mortes por gripe, com um crescimento de 127% em 2025 em comparação ao ano anterior. Dados da Secretaria Municipal de Saúde revelam que, em 2024, foram registradas 77 mortes por gripe, enquanto em 2025, o número subiu para 175. Além disso, o número de casos de síndrome respiratória aguda grave causada por influenza também aumentou significativamente, passando de 983 em 2024 para mais de 1.700 em 2025. Este aumento expressivo tem gerado preocupação entre as autoridades de saúde e a população.

A Prefeitura de São Paulo destaca a importância da vacinação, especialmente durante o período de maior incidência do vírus. Até o momento, mais de 2 milhões de pessoas foram imunizadas na capital, mas apenas 40% do grupo prioritário, que inclui pessoas com mais de 60 anos, gestantes e puérperas, atingiu a cobertura vacinal. A meta é alcançar 90% de imunização nesse grupo. Para facilitar o acesso à vacina, a prefeitura disponibilizou doses em diversas estações de metrô e trem até o dia 27 de junho, permitindo que a população se vacine sem precisar se deslocar até os postos de saúde.