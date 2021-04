Mostra online reúne obras feitas durante o isolamento social

Projeto incluiu fotografias, desenhos, animações e músicas criadas na quarentena

Reprodução / Instagram @MostraMuseu Até o final do mês algumas obras serão disponibilizadas pelas ruas de São Paulo por meio de QR Codes no mobiliário urbano



A dor é fonte de inspiração para muitos artistas, assim tem sido durante esses últimos tempos tão difíceis. O isolamento, a reflexão e o silêncio impostos pela pandemia foram transformados em artes pelo projeto Mostra Museu Arte na Quarentena, que reúne trabalho de diversos artistas. São fotografias, desenhos, animações, playlists musicais. Os trabalhos foram criados durante o isolamento social e muito refletem esse momento. Numa Ciro é uma das artistas cujo trabalho está exposto na plataforma. Psicanalista de formação sempre namorou com a música e aos 70 anos, no meio de uma pandemia, gravou o primeiro disco. Entre as composições, ela destaca uma que fala do universo feminino. “A Arte Mulher fala da origem, da natureza, da pergunta que a gente se faz: de onde a gente veio, que mundo é esse? E relaciono a criação à mulher.”

Pedro Henrique França, um dos curadores da mostra, conta que o retorno tem sido positivo. “A pandemia, a música, nos salvou muito nesse período de tanto silêncio, isolamento. E gente olhar como artistas tiveram que se desdobrar para criar alguma coisa nesse momento”, comenta. Quem se interessar também pode participar de conversas feitas com os artista pelas redes sociais. Até o final do mês algumas obras serão disponibilizadas pelas ruas de São Paulo por meio de QR Codes no mobiliário urbano.

*Com informações da repórter Carolina Abelin