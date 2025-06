Motorista que atropelou e matou duas amigas na faixa de pedestre dirigia a 108 km/h, aponta laudo

Acidente, que vitimou Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa, aconteceu na Av. Goiás, em São Caetano do Sul, via que tem limite de velocidade de 60 km/h

Reprodução Brendo Sampaio, de 26 anos, é estudante de direito e estava voltando da faculdade no momento do acidente



Um laudo da Polícia Técnico-Científica trouxe detalhes sobre o acidente que abalou São Caetano do Sul, no ABC Paulista, em abril deste ano. Brendo Sampaio, o motorista envolvido, dirigia a uma velocidade de 108,1 km/h em uma avenida onde o limite permitido é de apenas 60 km/h. O acidente resultou na morte trágica de duas jovens, Isabela Priel Réges e Isabele Helena de Lima Costa, ambas com apenas 18 anos. Em decorrência do ocorrido, Sampaio foi indiciado por duplo homicídio qualificado, acusado de agir por motivo fútil e de forma que impossibilitou a defesa das vítimas. Atualmente, ele está preso enquanto responde ao processo.

Brendo Sampaio, de 26 anos, é estudante de direito e estava voltando da faculdade no momento do acidente. Apesar do teste do bafômetro ter dado negativo, a velocidade excessiva e as circunstâncias do acidente levantaram sérias questões sobre sua conduta. As jovens, que estavam comemorando o novo emprego de uma delas, foram arremessadas a mais de 50 metros de distância após o impacto. A defesa de Sampaio argumenta que ele não viu as jovens atravessando a rua, pois estava focado em um semáforo e possui 4 graus de astigmatismo, mas não usa óculos por orientação médica. As vítimas estavam na faixa de pedestres, com o sinal vermelho para elas e verde para os veículos.

O Código de Trânsito Brasileiro é claro ao estabelecer que pedestres têm prioridade sobre veículos, independentemente do sinal. A polícia está investigando a possibilidade de Sampaio estar participando de um racha no momento do acidente, o que, se comprovado, agravaria ainda mais sua situação. Este caso trágico levanta questões importantes sobre a segurança no trânsito e a responsabilidade dos motoristas em respeitar as leis, especialmente em áreas urbanas movimentadas. A tragédia em São Caetano do Sul serve como um alerta para a sociedade sobre os perigos da imprudência ao volante. A perda de duas vidas jovens e promissoras é um lembrete doloroso da importância de se respeitar os limites de velocidade e as regras de trânsito.

