Mourão celebra trégua entre Maia e Guedes e prevê retomada de reformas

Para o vice-presidente, o importante é acelerar o processo de articulação para construir um texto que possa ser aprovado

Mourão lembrou que o Brasil precisa encontrar saídas para a retomada da economia com responsabilidade e respeitando o teto de gastos



O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, acredita que a trégua entre o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai contribuir para o avanço da pauta reformista no Congresso Nacional. O general diz que confia no Congresso, cujos parlamentares foram eleitos na esteira de uma necessidade de reformas. Mourão avalia que se as mudanças estruturais não forem feitas, o Brasil permanecerá eternamente preso na situação em que está. Agora, segundo ele, o importante é acelerar o processo de articulação para construir um texto que possa ser aprovado.

Mourão lembrou que o Brasil precisa encontrar saídas para a retomada da economia com responsabilidade e respeitando o teto de gastos. Uma delas é a criação do programa Renda Cidadã, cuja fonte de custeio deve ser encontrada a partir do remanejamento de recursos. A expectativa inicial era que a saída encontrada para custar o Renda Cidadã fosse divulgada nesta quarta-feira, 07. No entanto, o anúncio deve acontecer apenas na próxima semana, sinalizou o senador Márcio Bittar (MDB-AC), relator da PEC do Pacto Federativo, que inclui a criação do projeto de transferência de renda.

*Com informações do repórter Antônio Maldonado