Mudar Ceagesp de lugar pode ter efeito negativo, diz consultor

Maior entreposto comercial da América Latina tem projeto para deixar a capital paulista e para privatização

Divulgação Consultor entende que a mudança de local pode gerar o efeito contrário pretendido ao aumentar as viagens ao entreposto por caminhões



A mudança do Ceagesp de São Paulo é reavaliada pelo governo federal. O maior entreposto comercial da América Latina tem projeto para deixar a capital paulista e para privatização, mas a Justiça paralisou discussão na Câmara dos Deputados. “As grandes metrópoles do mundo eu diria que invejariam uma situação como o atual sítio para uma central de abastecimento. Do lado de duas marginais, do lado de dois rios, ferrovia nas margens e trilhos que já foram operacionais lá dentro podem ser reabilitados”, analisa o consultor em Transporte Frederico Bussinger.

“E ao lado das estradas, daquele leque. Contanto, é um local privilegiado para ser uma central de abastecimento. Nova York, Pequim, Tóquio, Londres, Paris… A gente vê as centrais na distância que tem do Ceagesp até a Praça da Sé”, completa Frederico. O consultor entende que a mudança de local pode gerar o efeito contrário pretendido — ao aumentar as viagens ao entreposto por caminhões e, na sequência, veículos utilitários de carga para atender a distribuição na capital e região metropolitana.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos