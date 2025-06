Mundo bate recorde de guerras em 2024 desde a Segunda Guerra Mundial, diz estudo

Dado preocupante foi revelado pelo relatório do Instituto de Pesquisa para Paz de Oslo, que utilizou informações da Universidade de Upsala, na Suécia

O ano de 2024 foi marcado por um aumento alarmante no número de conflitos armados ao redor do mundo, registrando o maior número de guerras em mais de sete décadas. Com 61 conflitos ocorrendo em 36 países, o cenário de violência não era tão intenso desde a era pós-Segunda Guerra Mundial. Este dado preocupante foi revelado pelo relatório do Instituto de Pesquisa para Paz de Oslo, que utilizou informações da Universidade de Upsala, na Suécia. O relatório destacou que aproximadamente 129 mil pessoas perderam suas vidas em decorrência desses conflitos, tornando 2024 o quarto ano mais mortal desde o fim da Guerra Fria, em 1989.

Dois grandes conflitos foram os principais responsáveis por esse aumento significativo no número de mortes: a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que resultou em cerca de 76.000 óbitos, e o conflito na faixa de Gaza, que levou 26.000 pessoas a perderem suas vidas. A África foi o continente mais afetado, com 28 conflitos estatais, seguida pela Ásia com 17, o Oriente Médio com 10, a Europa com 3 e as Américas com 2. Esses números não representam apenas um aumento pontual, mas indicam uma mudança estrutural no cenário global de conflitos.