‘Não podemos aceitar estratégias eleitorais’, diz Vinholi sobre impasse com Leite nas prévias do PSDB

O presidente do PSDB de São Paulo, Marco Vinholi, comentou nesta terça-feira, 16, as polêmicas envolvendo as prévias do partido. Na segunda-feira, 15, o governador de São Paulo, João Doria, e o ex-senador Arthur Virgílio divulgaram notas afirmando que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, havia pedido adiamento da votação. Em entrevista à Jovem Pan News, Leite negou que tenha solicitado uma nova data para a deliberação. Também em conversa com a Jovem Pan, Vinholi, no entanto, afirmou que os representadores de governador do Rio Grande do Sul levaram, sim, um pedido de adiamento das prévias. “Na reunião realizada ontem, na qual eu acompanhei pessoalmente, os representantes do governador Eduardo Leite pediram o adiantamento das prévias a poucos dias da votação. Isso é um fato inconteste que todos presenciaram”, apontou o secretário do Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, que disse que tanto Doria quanto Virgílio se posicionaram contra a mudança de data.

“É fundamental com que todos possam agir com clareza e transparência, e isso vale para o candidato Eduardo Leite nesse momento. É o segundo fato em menos de 15 dias. Tivemos a votação na PEC dos Precatórios onde a narrativa era uma e, na prática, era outra por parte do governo Eduardo Leite. E, agora, com questão à proposta feita por representantes dele para que houvesse o adiamento das prévias, a qual nós repudiamos e não aceitamos de maneira alguma”, enfatizou o presidente estadual do partido. “Nós não podemos aceitar nenhum tipo de estratégia eleitoral a poucos dias da votação das prévias. São mais de 40 mil filiados inscritos, uma grande participação do PSDB nesse processo. Então o adiamento é absurdo nesse momento”, defendeu Vinholi.

Durante sua entrevista ao Jornal da Manhã, Leite disse que acredita ter mais chances de ser eleito presidente da República em 2022 do que Doria, já que possui mesmo patamar de intenção de votos do que o governador de SP nas pesquisas eleitoras, mas tem uma rejeição muito menor. “Se ele tem a maioria, vamos a voto. O que estamos pedindo é que possamos ir a voto e exercer a democracia partidária. O que não podemos é adiar a prévia e ir a público dizer que quer a votação, que tem a maioria, e no privado ter outro tipo de prática pedindo adiantamento de prévias no partido”, acrescentou o presidente estadual. Sobre as especulações de que ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, sairia da legenda para sair como vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Vinholi aponta que o fundador do PSDB não se inscreveria para votar nas prévias se pensassem em se desfiliar do partido. “Com todo o respeito ao ex-governador Geraldo Alckmin, nós não fizemos nenhum tipo de questionamento quanto isso e não tem notícia de que tenha sido feito nada, mas a tese é uma só: quem vota nas prévias são aqueles que vão definir o seu voto e apoiar o candidato à Presidência da República do PSDB”, enfatizou.

