‘Ninguém aguenta mais essa velha’, diz ministro do STJ sobre colega durante sessão

Divulgação/TJPB Ministro Francisco Falcão ligou para o colega Benedito Gonçalves, que atendeu a ligação no viva-voz



Em sessão de julgamentos da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), enquanto a ministra Assusete Magalhães votava em um processo, o ministro Francisco Falcão ligou para o colega Benedito Gonçalves, que atendeu a ligação no viva-voz. Antes que Gonçalves pudesse fechar o áudio na plataforma virtual, foi possível ouvir o comentário de Falcão: “Ninguém aguenta mais essa velha”. No vídeo, é possível ver a que a ministra para por um momento o voto, enquanto o ministro Benedito desliga o microfone e ri da fala do colega, seguindo com a conversa. Nenhum outro presente no julgamento esboçou reação. O STJ também não se manifestou sobre o incidente.

*Com informações do repórter Fernando Martins