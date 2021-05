No Dia das Mães, Bolsonaro gera aglomeração com motoqueiros em Brasília

Sem máscara, o presidente cumprimentou apoiadores e discursou sobre a importância do voto impresso

CLÁUDIO MARQUES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ponto de encontro e de encerramento foi o Palácio da Alvorada, o que acabou gerando aglomerações entre apoiadores do governo



O presidente Jair Bolsonaro aproveitou o Dia das Mães, comemorado neste domingo, 9, para fazer um passeio de moto em Brasília. O encontro reuniu ministros e centenas de motociclistas e os participantes percorreram as principais ruas do Distrito Federal por certa de uma hora. O ponto de encontro e de encerramento foi o Palácio da Alvorada, o que acabou gerando aglomerações entre apoiadores do governo. Sem máscara, o presidente cumprimentou os presentes e prometeu fazer o mesmo passeio em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Em uma demonstração, segundo ele, que não é política, mas de amor à pátria. Bolsonaro negou que o passeio seja uma campanha eleitoral e afirmou que a população precisa ficar muito atenta, uma vez que em 2022 sim será ano de eleição. “Todo mundo é bonzinho ano que vem, vota com razão”, disse.

O chefe do Executivo voltou ainda a defender a necessidade do voto impresso para as próximas eleições. Na semana passada, ele afirmou que se a proposta for aprovada por deputados e senadores e não for implementada pela Justiça Federal, não haverá eleição. “O voto é essência da democracia e sua garantia e a sua contagem deve ser de conhecimento de todos e auditada para quem vocês venham a escolher no futuro os represente”, disse neste domingo. Jair Bolsonaro também afirmou que pegou o país arrebentado ética, moral e economicamente, e que aos poucos o país está sendo recuperado.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin