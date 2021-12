No Mercosul, Bolsonaro pede esforços para controle da inflação

Presidente defendeu a necessidade de ‘proteger a capacidade de consumo’ e falou sobre os impactos das novas restrições internacionais impostas pela pandemia

A reunião de Cúpula de chefes de Estado do Mercosul aconteceu nesta sexta-feira, 17, de forma virtual e teve, mais uma vez, a pandemia de Covid-19 como tema central. No encontro, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a pressão inflacionária pelas novas restrições impostas. “Ressurgem pressões inflacionárias como resultado das restrições internacionais e medidas restritivas internas, decorrentes da pandemia e da escassez de ofertas na economia mundial“, afirmou. Ele defendeu que esforços políticos sejam feitos para combater a alta de preços. “Combater a inflação é tarefa que tem envolvido várias ferramentas de política econômica, que devem ser cumpridas rapidamente. Precisamos proteger a capacidade de consumo, especialmente dos setores de mais baixa renda, que são os mais afetados pela pandemia”, acrescentou. O presidente entregou a presidência semestral do Mercosul ao presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez.

*Com informações do repórter Fernando Martins