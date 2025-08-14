Nova frente fria derruba temperaturas no Sul e Sudeste

Frio não será tão intenso quanto no início da semana, quando os termômetros registraram entre 0°C a 5°C em diversos estados

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Há previsão de chuva apenas para a faixa litorânea de São Paulo e do Rio de Janeiro



A passagem de uma frente fria pelo Sudeste do Brasil manterá as temperaturas amenas e a umidade do ar em níveis críticos em grande parte do país nesta quinta-feira (14). A previsão indica risco de geada para a região Sul e áreas serranas do Sudeste, enquanto cidades do interior de São Paulo registraram índices de umidade relativa do ar comparáveis a desertos. O tempo seco se agrava no interior paulista, com a Defesa Civil registrando níveis de umidade extremamente baixos. Na quarta-feira, cidades como Tupã e Itapira marcaram 10% e 10,7%, respectivamente — índices inferiores à média do deserto do Saara. A condição é sazonal, causada pela dificuldade das frentes frias se conectarem com a umidade vinda da Amazônia.

Geada e frio no Sul e Sudeste

A previsão aponta para a formação de geada em extensas áreas da região Sul, incluindo o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sul do Paraná, onde a temperatura pode cair para menos de 4°C. O fenômeno também pode ocorrer em áreas serranas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. As capitais do Sul e Sudeste terão um dia frio: a máxima em Porto Alegre não passa de 15°C e, em São Paulo, chega a 19°C.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Chuva escassa e concentrada

A chuva permanece escassa na maior parte do Brasil. Há previsão de chuva apenas para a faixa litorânea de São Paulo e do Rio de Janeiro. No restante do Sudeste, no Sul e em toda a região Centro-Oeste, o tempo segue firme e sem precipitação. Chuvas mais abrangentes só são esperadas na virada de agosto para setembro. No Norte, pancadas de chuva mais fortes se concentram em Roraima, no norte do Amazonas, Pará e Amapá. Em contraste com o frio do sul, Palmas (TO) pode registrar 35°C e Cuiabá (MT), 33°C.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA