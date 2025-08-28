Nova frente fria traz chuva forte e derruba as temperaturas em São Paulo

Variações nas cinco regiões refletem a diversidade do clima brasileiro, com condições distintas previstas nos próximos dias

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A partir de sexta-feira, a temperatura cai para 20 graus com a chegada das chuvas



A previsão do tempo para esta quinta-feira (28) na capital paulista indica um dia sem chuvas, mas com variação de nebulosidade nas primeiras horas. Uma frente fria está prevista para chegar na próxima sexta-feira (29), trazendo umidade e chuva forte para São Paulo. Hoje, a temperatura máxima na cidade deve atingir 24 graus. No entanto, a partir de sexta-feira, a temperatura cai para 20 graus com a chegada das chuvas. No fim de semana, as temperaturas devem subir novamente, alcançando 25 graus.

Em outras regiões do Brasil, o tempo também apresenta variações significativas. No sul do estado de São Paulo, litoral paulista, Rio de Janeiro e extremo sul de Minas Gerais, há previsão de nuvens carregadas devido à alta pressão no oceano. No entanto, o interior do Brasil, incluindo o Centro-Oeste e o Nordeste, deve permanecer com tempo firme, conforme previsto para agosto. As frentes frias não devem avançar para essas áreas, mantendo o clima estável em estados como Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais.

No Espírito Santo, há possibilidade de chuva fraca em Vitória, assim como em áreas do Rio de Janeiro, especialmente no litoral norte. Santa Catarina e Paraná também podem registrar chuvas devido à umidade vinda do oceano. No Rio Grande do Sul, o tempo deve permanecer firme, proporcionando um clima mais estável para os gaúchos. Já na região Norte, a chuva começa a diminuir, um panorama que não era observado há algum tempo, trazendo alívio para os moradores da região.

As temperaturas para esta quinta-feira variam bastante em todo o país. Em Cuiabá, os termômetros devem marcar 35 graus, enquanto em Manaus, a previsão é de 32 graus. Essas variações climáticas refletem a diversidade do clima brasileiro, que pode apresentar condições tão distintas em diferentes regiões ao mesmo tempo. Com a chegada da frente fria em São Paulo e a estabilidade em outras áreas, os brasileiros devem se preparar para mudanças rápidas no tempo nos próximos dias.

