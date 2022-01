Novo reitor da USP toma posse, defende ciência e fala em ‘lutar contra fuga de cérebros’

Carlos Gilberto Carlotti Junior vai ocupar o cargo pelos próximos quatro anos, tendo com vice Maria Arminda de Arruda

Foto: USP/Cecília Bastos Novo reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior



Nesta quarta-feira, 26, Carlos Gilberto Carlotti Júnior tomou posse como reitor da Universidade de São Paulo (USP), a maior universidade da América Latina. Em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), também foi empossada a nova vice-reitora Maria Arminda de Arruda, a segunda mulher a ocupar o cargo. Carlos Gilberto Carlotti Júnior é formado pela Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, onde também fez toda residência médica em neurocirurgia, o mestrado e o doutorado. Docente da própria USP desde 1996, onde foi diretor entre 2013 e 2016, Carlotti já ocupou o cargo de pró-reitor de pós-graduação da instituição. Ele defendeu a ciência e falou da necessidade de políticas sólidas para atrair e reter talentos no Brasil.

No discurso de posse, Carlotti disse assumir o cargo em momento de tristeza, em meio ao avanço da pandemia da Covid-19, mas também de muito otimismo por conta das conquistas da ciência. “Parece que não conseguimos escapar desse duplo sentimento que nos obriga, de um lado, a reconhecer os tempos tristes em que vivemos e, por outro, nos impulsiona com coragem e otimismo em relação ao futuro. De fato, não são poucos os desafios que o reitor da Universidade de São Paulo enfrentará, sobretudo nos tempos atuais, que combinam paradoxalmente desalento e esperança. Desalento frente ao poder avassalador da pandemia, que tem atingido amplos contingentes da população brasileira, agravado pelas particularidades de nossa conjuntura social, mas otimismo diante dos avanços da ciência, sobretudo da ciência brasileira, na qual a USP se destaca”, afirmou.

O novo reitor da universidade ocupará o cargo pelos próximos quatro anos. Carlotti disse ainda ser urgente valorizar e recuperar o orçamento de agências de fomento à pesquisa e à ciência no país, como Caps e o Cnpq. “Não podemos pactuar com a migração de talentos e a fuga de cérebros, comprometendo os dias vindouros. Precisando de políticas sólidas voltadas à atração e retenção de talentos, inteligências das quais não podemos prescindir”, disse. Carlos Gilberto Carlotti Júnior foi nomeado em dezembro pelo governador João Doria, que seguiu a tradição e escolheu a chapa mais votada na eleição interna da universidade.