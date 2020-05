Número de contaminados pela covid-19 no Brasil pode ser sete vezes maior, diz pesquisa

Ananda Migliano/Estadão Conteúdo O estudo coordenado pela Universidade Federal de Pelotas teve financiamento do Ministério da Saúde



Resultados de uma pesquisa nacional divulgados nesta segunda-feira (25) estimam que o número de casos da covid-19 no Brasil pode ser sete vezes maior do que os dados oficiais.

Durante uma semana, os pesquisadores do Ibope Inteligência concluíram mais de 25 mil entrevistas e testes para o coronavírus em 90 cidades, incluindo 21 capitais. Nesses locais, a proporção de pessoas com anticorpos, que significa que já tiveram ou têm a doença, foi estimada em 1,4%.

Como essas 90 cidades correspondem a 25% da população nacional, totalizando 54 milhões de pessoas, cerca de 760 mil estariam infectadas.

Amazonas

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, inaugura nesta terça-feira (26) a ala indígena do Hospital Nilton Lins, em Manaus. Será a primeira viagem de Pazuello à frente da pasta.

Também estarão presentes o governador Wilson Lima e o secretário Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Robson Santos da Silva.

Nesta segunda-feira, o Amazonas ultrapassou os 30 mil infectados e o número de mortos subiu para 1.781. Uma pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Paraná apontou o Estado como o epicentro da covid-19 no Brasil.

Segundo a análise, o Amazonas tem um índice de 40 mortes para cada 100 mil habitantes, maior incidência em todo o país. O estudo também aponta que a covid-19 já é a doença que mais mata no Brasil, com quase 23,5 mil óbitos confirmados.

Para o médico cardiologista e coordenador do estudo, José Rocha Faria, os dados demonstram que as políticas de enfrentamento devem ser distintas em cada região. Segundo ele, o avanço da doença no Amazonas coloca o estado em uma condição pior que a Itália, que já foi epicentro global da pandemia.

*Com informações da repórter Letícia Santini