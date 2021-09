Ônibus é incendiado na região de Campo Belo, zona sul de São Paulo

Segundo a SPTrans, suspeitos entraram no coletivo, que seguia com destino à estação Jabaquara, e exigiram que o motorista, o cobrador e os passageiros deixassem o veículo; ninguém ficou ferido

ALEXANDRE SERPA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando as equipes chegaram o ônibus já estava sendo completamente queimado



Um ônibus biarticulado foi incendiado na capital paulista na noite desta terça-feira, 28. O caso aconteceu na região de Campo Belo, zona sul de São Paulo. De acordo com informações da SPTrans, que gerencia o transporte público na cidade, o motorista do veículo saiu do terminal Guarapiranga e seguia com destino à estação Jabaquara quando suspeitos entraram no ônibus e exigiram que ele, o cobrador e os passageiros descessem. Em seguida, os criminosos jogaram combustível, contido em uma garrafa PET, e colocaram fogo no coletivo. Assim que as chamas se espalharam, os envolvidos corretam em direção a uma favela da região. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando as equipes chegaram o ônibus já estava sendo completamente queimado. A Polícia Militar foi acionada e chegou a fazer uma busca na região, mas nenhum suspeito foi detido. Não houve feridos e ainda não há informações sobre a motivação dos ataques.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiori