Ônibus viram ‘casas de câmbio’ sobre rodas na Venezuela

Passageiros fazem fila com notas de um dólar, esperando receber o troco em bolívares venezuelanos

Cris Faga/Estadão Conteúdo Diante das dificuldades para encontrar a moeda local, as pessoas pagam pelo dólar cerca de 30% menos que as cotações oficiais



Ônibus se transformam em casas de câmbio sobre rodas nas ruas de Caracas, na Venezuela, como sintoma da desvalorização do dinheiro no país. Passageiros fazem fila com notas de um dólar, esperando receber o troco em bolívares venezuelanos. A moeda dissolvida pela hiperinflação faz com que 50 mil bolívares equivalha a apenas três centavos de dólar. Enquanto dirige pela capital, o motorista venezuelano Marcelo Moreno, diz que o veículo se tornou casa de câmbio. O transporte é o único setor que ainda utiliza de forma cotidiana os bolívares em nota.

Diante das dificuldades para encontrar a moeda local, as pessoas pagam pelo dólar cerca de 30% menos que as cotações oficiais. Por conta da dolarização informal, grande parte do comercio usa somente mecanismos eletrônicos — até mesmo para pequenas operações, como comprar um simples pão. O presidente Nicolas Maduro, defensor da “digitalização total de pagamentos” no país, prometeu sistemas de cartões magnéticos que passam por um leitor para as cobranças. Especialistas avaliam que a ação não resolve nada, pois o Banco Central vai continuar monetizando o déficit. Cerca de 65,9% das transações comerciais na Venezuela são feitas em dólares. Porém, metade da população não tem acesso regular à nota americana, levando país a um caos social e econômico.

*Com informações da repórter Livia Fernanda