Pandemia da Covid-19 provoca aumento global de depressão e ansiedade

Elevação nos números das doenças atingiu principalmente as mulheres e os jovens

Banco de imagens/Pixabay Segundo a pesquisa, somente a depressão conta com 250 milhões de casos no mundo, após um aumento de 28% no número durante a pandemia



Segundo a pesquisa da revista científica The Lancet, foram 53 milhões de novos casos de depressão e 76 milhões de ansiedade em 2020. O estudo é o primeiro a avaliar o impacto da pandemia da Covid-19 sobre os distúrbios, dividindo por idade, sexo e localização, em 204 países e territórios. Hoje, são quase 250 milhões de pessoas com depressão, um aumento de 28%, e mais de 360 milhões com ansiedade, alta de 26%. Ainda de acordo com o levantamento, as mulheres e os jovens foram os mais afetados pelas doenças. Os pesquisadores afirmaram que os transtornos já eram um fardo global na saúde mental e foram intensificados com a chegada do novo coronavírus. Eles ainda concluíram a necessidade de fortalecer os sistemas de saúde.

*Com informações da repórter Elisângela Carreira