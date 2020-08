Para médico na linha de frente no combate à pandemia, Dia dos Pais vai ser especial

Juan Lambert é pai de Lucca e Liz, que ainda está na barriga da mãe

Juan Lambert é médico e coordenador do Hospital das Clínicas em São Sebastião, no litoral paulista. Ele chegou a trabalhar 60 horas direto, sem descanso, no início da crise. Em março, a esposa e o filho foram morar com os avós maternos. O distanciamento durou 50 dias. Para conseguir visitar e abraçar o pequeno Lucca durante o isolamento, Juan se vestiu de dinossauro, um dos animais que o menino mais gosta. No início, ele ficou com medo — mas logo se rendeu aos carinhos do pai.

Além do Lucca, de quatro anos, Juan também é pai da Liz — que ainda está na barriga da mãe, grávida de 8 meses. Ele conta que não conseguiu acompanhar de perto a gestação, mas a família voltou a morar junta em maio. Agora, o que importa para Juan é que ele poderá aproveitar o final de semana todo com o Lucca — e, se for para se vestir de dinossauro, que seja só numa brincadeira.

*Com informações da repórter Nicole Fusco