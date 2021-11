Parados desde março de 2020, cruzeiros voltam a operar no Brasil nesta sexta

Com 75% da capacidade liberada, a expectativa é que 388 mil pessoas embarquem durante a temporada em cinco navios que vão viajar pela costa brasileira

Divulgação Retomada do seguimento prevê a injeção de R$ 2 bilhões na economia e a geração de 25 mil empregos



O turismo marítimo estava suspenso desde março de 2020 e, agora, volta a operar no Brasil a partir desta sexta-feira, 5. Com protocolos definidos e publicados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a temporada de cruzeiros 2021/2022 contará com cinco navios que vão viajar pela costa do país. A retomada do seguimento prevê a injeção de R$ 2 bilhões na economia e a geração de 25 mil empregos. E para os passageiros, a retomada é motivo de muita animação. A empresária Eunice Santana fez a primeira viagem marítima com a família em 2019, com destino a Buenos Aires. Ela conta que se apaixonou e, no mesmo ano, o passeio de navio foi no Mediterrâneo, saindo de Roma, na Itália. Em dezembro de 2020, ela tinha reservado uma viagem para a capital da Argentina novamente, mas foi cancelada duas vezes e remarcada para o Nordeste do Brasil para dezembro deste ano. Depois de algumas frustrações, está animada para embarcar. “Agora foi remarcado para janeiro de 2022, esse eu tenho certeza que vai acontecer’, relata.

O entusiasmo ultrapassa os passageiros e também atinge as autoridades. O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, tem a expectativa que a retomada dos cruzeiros seja um grande sucesso, considerando que há uma demanda reprimida pela pandemia. Não tenho dúvida que os 75% que foi liberado pelos órgãos reguladores da saúde estarão totalmente lotados, não tenho dúvida que haverá uma procura muito maior do que a oferta. O setor de navios e cruzeiro é sim uma realidade que não tem volta e a vocação que o país tem. Estamos com oportunidade na mão, que é o Brasil no período pós-pandemia. E falo mais uma vez: acreditem nisso, podem acreditar”, afirmou o ministro. O setor de navios no Brasil espera, aos poucos, recuperar o prejuízo de 2020 e voltar a ter os números de 10 anos atrás, na temporada de 2011/2012, quando quase 1 milhão de passageiros viajaram em cruzeiros saindo do país. Para esta temporada, 388 mil pessoas são esperadas.

*Com informações do repórter Victor Moraes