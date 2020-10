Peru negocia a compra da CoronaVac do Instituto Butantan

Representantes de Argentina também já entraram em contato com o Palácio dos Bandeirantes

Reprodução/Twitter Vale lembrar que os testes estão na fase 3 com 13 mil voluntários no Brasil -- todos profissionais da área da saúde



O governo do Peru firmou uma carta de intenções com o Governo de São Paulo para a aquisição da vacina desenvolvida em conjunto pelo Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac. A CoronaVac, descartada pelo presidente Jair Bolsonaro, está sendo procurada por vizinhos da América do Sul. Os países estão pedindo informações sobre o imunizante contra a Covid-19.

Vale lembrar que os testes estão na fase 3 com 13 mil voluntários no Brasil — todos profissionais da área da saúde, especialmente os que estão na linha de frente do combate a Covid-19. Representantes de Argentina também já entraram em contato com o Palácio dos Bandeirantes para saber detalhes da produção. Os dois países estão entre os mais afetados pela pandemia no continente sul-americano.

*Com informações do repórter Daniel Lian