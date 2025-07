Pesquisa Quaest: 46% dos deputados avaliam governo Lula de forma negativa

No que diz respeito à direção da economia, 64% dos parlamentares acreditam que o país está no caminho errado, enquanto 28% consideram o oposto

O levantamento da Genial Quest, realizado com 203 deputados federais, revelou um cenário político desafiador para o governo do presidente Lula. A pesquisa, conduzida entre 7 de maio e 30 de junho, indicou que 46% dos parlamentares avaliam negativamente o governo, enquanto 27% o consideram positivo e 24% o classificam como regular. Apenas 3% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder. A margem de erro do estudo é de 4,5 pontos percentuais.

A relação entre o Planalto e o Congresso também foi avaliada, com 51% dos deputados considerando-a negativa. Para 30%, a relação é regular, enquanto 18% a veem como positiva. Apenas 1% dos entrevistados não souberam ou não responderam. No que diz respeito à direção da economia, 64% dos parlamentares acreditam que o país está no caminho errado, enquanto 28% consideram que está no caminho certo. Outros 8% não souberam ou não responderam.

De acordo com o comentarista da Jovem Pan, Acacio Miranda, resultados da pesquisa refletem uma percepção de crise política e econômica, com o governo enfrentando dificuldades para manter uma base de apoio sólida. Apesar de contar com o apoio do centrão, essa aliança parece ser sustentada por emendas parlamentares e cargos, sem uma adesão ideológica clara. Com as eleições de 2026 se aproximando, o centrão já demonstra interesse em apoiar um candidato de centro-direita, o que pode enfraquecer ainda mais o governo.

Já a comentarista da Jovem Pan, Deysi Cioccari, aponta que a pesquisa destaca a perda de interlocução do governo com o legislativo, o que compromete a previsibilidade política e a governabilidade, elementos essenciais em democracias maduras. A falta de uma comunicação eficaz entre o Executivo e o Legislativo pode resultar em dificuldades para a aprovação de projetos importantes, além de aumentar a instabilidade política.