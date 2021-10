Preços do petróleo fecham acima dos US$ 81 após Opep+ manter aumento gradual da produção

Valor teve pico de três anos apenas nesta segunda-feira, 4 de outubro

Larry W. Smith/EFE Organização dos Países Exportadores do Petróleo fez subir o valor do produto



Nesta segunda-feira, 4, o preço do petróleo deu um salto de três anos depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo confirmou que manteria uma política de produção atual com aumento gradual. Em julho, a Opep+ já tinha avisado que aumentaria a oferta em 400.000 barris por dia, até pelo menos abril de 2022, para frear a alta dos combustíveis a partir de 1º de agosto. O petróleo Brent fechou em alta 1.98 dólar, ou 2,5%, para 81,26 dólares o barril. O petróleo dos EUA fechou em alta 1.74 dólar, ou 2,3% para 77,62% dólares o barril. A Opep+ enfrentou pressão de alguns países para adicionar mais barris ao mercado, já que a demanda se recuperou mais rápido do que o esperado em algumas partes do mundo.