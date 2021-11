Piloto e co-piloto que morreram no acidente que vitimou Marília Mendonça são enterrados

Corpos deixaram a funerária em Caratinga por volta das 16h30 da tarde e seguiram em direção à Brasília, onde familiares e amigos poderão prestar homenagens

Reprodução/Twitter O avião em que estava Marília Mendonça caiu na Serra de Caratinga, em Minas Gerais



A causa oficial da morte dos cinco ocupantes da aeronave que transportava a cantora Marília Mendonça ainda deve levar um tempo para ser divulgada. Devido a um impacto no acidente, possivelmente as vítimas morreram por politraumatismos. Ainda são necessários os resultados de exames complementares. O piloto Geraldo Martins Júnior e o copiloto Tarciso Pessoa Viana serão enterrados neste domingo, 7. Os corpos deixaram a funerária em Caratinga por volta das 16h30 da tarde e seguiram em direção à Brasília, onde familiares e amigos poderão prestar as últimas homenagens.

O piloto Geraldo será enterrado no cemitério da Asa Sul, em Brasília. O velório está previsto para terminar às 10h. A família de Tarciso optou por não divulgar as informações sobre o enterro. O corpo da cantora Marília Mendonça, do tio e assessor, Abicieli Silveira Dias, e do produtor Henrique Ribeiro já haviam sido liberados logo cedo. O Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga encaminhou os três para funerária. Por volta das 7h30 do sábado, 6, eles foram escoltados pela Polícia Civil até o aeroporto Ubaporanga. Marília e o tio seguiram para Goiânia. O corpo do produtor foi levado para Salvador, onde ele nasceu. Henrique foi enterrado no final da tarde deste sábado no cementário Jardim da Saudade, no bairro de Brotas.

*Com informações da repórter Nanny Cox