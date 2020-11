PM de folga reage a assalto em São Paulo; bandido é baleado e preso

O crime aconteceu na madrugada deste domingo, 22, na Rua David Eid, na Vila Joaniza

MARCO AMBROSIO/ESTADÃO CONTEÚDO Em um segundo vídeo é possível ver o policial em pé na esquina, enquanto o suspeito está caído após ter sido atingido



Câmeras de circuito de segurança flagraram o momento em que um policial militar teve sua passagem bloqueada por dois criminosos em uma moto. No vídeo, é possível ver quando os ladrões anunciaram o assalto e um deles, que estava na garupa e desce da moto, aponta arma para a vítima. Na sequência, o policial salta a moto, a derrubando no chão e caminha tentando ficar distante do bandido armado. O PM então saca uma arma e passa a trocar tiros com o assaltante armado. O piloto da moto acelera e foge do local.

Em seguida, o agente vai atrás do bandido com quem trocou tiros. Em um segundo vídeo é possível ver o policial em pé na esquina, enquanto o suspeito está caído após ter sido atingido. Pouco depois chega o reforço da Polícia Militar (PM). O bandido foi socorrido, chegou a passar por cirurgia e, até o fechamento da matéria, estava estável. A vítima saiu ilesa. O crime aconteceu na madrugada deste domingo, 22, quando o policial militar de folga trafegava em sua moto pela Rua David Eid, na Vila Joaniza, em São Paulo. O caso foi registrado no 98º DP.

*Com informações da repórter Elisângela Almeida