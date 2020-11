PM de São Paulo resgata animais ameaçados de extinção no Vale do Paraíba

De acordo com a Polícia Milita, os animais eram mantidos em cativeiro sem autorização do Ibama

Pixabay Os agentes identificaram que o macaco prego, espécie com risco de extinção, veio contrabandeado da Bahia



A Polícia Militar do Estado de São Paulo resgatou animais silvestres na região do Vale do Paraíba, no interior do estado. Na ação, foram apreendidos: um macaco prego de peito amarelo, duas araras e um tucano. Segundo a PM, os animais eram mantidos em cativeiro sem autorização do Ibama, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Os agentes identificaram que o macaco prego, espécie com risco de extinção, veio contrabandeado da Bahia. O homem que mantinha as espécies foi localizado na cidade de Caçapava e conduzido ao 1º DP da cidade. Ele responderá por crime ambiental e pagará uma multa no valor de R$ 13.

*Com informações do repórter Vinicius Nunes