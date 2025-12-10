Polícia Civil faz megaoperação contra agressores de mulheres em SP

Delegacias de defesa da mulher em todo o estado intensificaram suas investigações e medidas protetivas nos últimos 21 dias

Divulgação / SSP Polícia Civil registrou mais de 21.000 boletins de ocorrência e emitiu 8.000 medidas protetivas urgentes



A Polícia Civil de São Paulo está realizando uma operação significativa contra agressores de mulheres, em um esforço contínuo para combater a violência de gênero. Esta ação ocorre, logo após a transferência de Douglas Alves, de 26 anos, para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos. Alves é acusado de um crime brutal, onde teria atropelado e arrastado Tainara Souza Santos por 1 km na Marginal Tietê. A Justiça converteu sua prisão temporária em preventiva, intensificando as medidas contra crimes de violência.

A operação, denominada Hera 2, é um marco no encerramento de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Durante este período, as delegacias de defesa da mulher em todo o estado intensificaram suas investigações e medidas protetivas. O nome da operação faz referência à deusa Hera, simbolizando a força e resiliência feminina. Diversas equipes policiais estão mobilizadas nas ruas para cumprir mandados de prisão em todo o estado de São Paulo, com o objetivo de capturar agressores foragidos.

Desde o início da campanha, em 20 de novembro, a Polícia Civil registrou mais de 21.000 boletins de ocorrência e emitiu 8.000 medidas protetivas urgentes. Além disso, foram realizadas 305 representações por prisão e cumpridas 200 ordens judiciais, resultando em 914 prisões em flagrante. Esses números refletem o compromisso das autoridades em enfrentar a violência de gênero com ações concretas e efetivas.

