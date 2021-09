Polícia prende assaltante e recupera carga roubada de loja no Morumbi, em SP

Cerca de R$ 80 mil em produtos foram recuperados durante a operação na zona sul da capital paulista

ADELEKE ANTHONY FOTE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Outros dois assaltantes seguem foragidos e a investigação prossegue no 89º Distrito Policial do Portal do Morumbi



Policiais militares prenderam um suposto assaltante que roubou uma loja de eletrônicos na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Os criminosos foram flagrados em uma operação feita pelos agentes da região da Avenida Giovanni Gronchi, quando veículos foram revisados. Ao revistar um Renault Logan preto, diversos produtos foram encontrados no carro e o motorista se atrapalhou para explicar a origem deles, como explica o soldado Tales Nogueira. “O mesmo não sabia nem descriminar quais produtos ele tinha comprado, alegando ser um camelô [vendedor ambulante]. Isso gerou desconfiança, ele foi abordado e conseguimos localizar os produtos que haviam sido roubados”, relata Nogueira. Além de celulares e jogos de videogame, duas armas foram encontradas no veículo. O motorista já havia sido preso por roubo. Ao todo, cerca de R$ 80 mil em produtos foram recuperados. Outros dois assaltantes seguem foragidos e a investigação prossegue no 89º Distrito Policial do Portal do Morumbi.

*Com informações do repórter Fernando Martins