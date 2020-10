Polícia prende guia espiritual suspeito de abusar de fiéis em SP

A delegada que cuida do caso acredita que outras vítimas ainda podem aparecer

Pajé Guerreiro Bento, como era conhecido entre os fiéis, foi preso depois de ser acusado de cometer abusos sexuais durante atendimentos espirituais. Segundo a polícia, o acusado atuava há 8 anos como guia espiritual e não tinha ligação com nenhuma religião. Os encontros semanais eram feitos na casa de fiéis em diferentes bairros da capital paulista. As vítimas disseram que foram beijadas e tiveram as partes íntimas tocadas pelo acusado.

A mãe de uma delas relata que a filha chegou a ser ameaçada após os abusos. O pajé realizava, em média, 100 atendimentos por dia. A policia chegou até o acusado depois de três mulheres denunciarem o líder espiritual. A delegada que cuida do caso acredita que outras vítimas ainda podem aparecer. Ainda segundo Dannyella Gomes Pinheiro, o guia espiritual nega as acusações. O suspeito teve a prisão temporária decretada até que as investigações sejam concluídas.

