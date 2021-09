Porta-Voz do Talibã diz que meninas afegãs voltarão às escolas ‘assim que possível’

Zabihullah Mujahid afirmou que o governo quer garantir um ‘contexto educativo seguro’ para as alunas; colégios reabriram as portas para meninos e professores homens no último sábado

EFE/EPA/STRINGER Segundo Zabihullah Mujahid, o retorno será feito "assim que possível", mas não deu prazo para isso acontecer



As escolas do Afeganistão devem voltar a receber, em breve, meninas matriculadas no Ensino Médio. A declaração foi feita nesta terça-feira, 21, pelo porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid. Ele afirmou que o retorno será feito “assim que possível”, mas não deu prazo para isso acontecer. Segundo o porta-voz, primeiro o governo quer garantir um “contexto educativo seguro” para as meninas. As aulas no Afeganistão foram interrompidas em agosto, quando o Talibã assumiu o poder. No último sábado, as escolas reabriram as portas para meninos e professores homens; as meninas do Ensino Fundamental e as universitárias retornaram às aulas, mas com restrições, como a separação dos alunos homens. Já as meninas do Ensino Médio foram proibidas de voltar. Também nesta terça-feira, o Talibã anunciou mais nomes do governo, composto apenas por homens. Além dos cargos 100% masculinos, não há mais um ministério dedicado às mulheres, ao contrário do que ocorria no governo anterior. Afegãos e comunidade internacional temem a repetição do primeiro governo Talibã, entre 1996 e 2001, quando as mulheres foram impedidas de trabalhar e estudar, entre outras proibições.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini