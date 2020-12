Possível guerra de facções assusta moradores do Rio de Janeiro

Serviços internos da inteligência da polícia fluminense afirmaram que moradores da região da Gardênia Azul estão em estado de tensão por causa de milicianos

Moradores temem que uma guerra entre grupos de facções de milicianos rivais estoure a qualquer momento na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo informações da inteligência da polícia fluminense, colhidas pela Jovem Pan, o principal miliciano do estado, Wellington da Silva Braga, popularmente conhecido como Ecko, quer expandir negócios na capital, Região Metropolitana e Baixada Fluminense. Para isso, ele estaria de olho nas atividades de bairros que ainda não são dominados por ele. A comunidade da Gardênia Azul seria um dos pontos estratégicos a serem tomados pela milícia no futuro. Com uma série de “subsidiárias”, Ecko tem se empenhado em diversificar os negócios. Além de taxas tradicionais de água, TV a cabo pirata, segurança, transporte e botijão de gás, ele começou a monitorar a construção de prédios irregulares e também tem atuado na produção clandestina ilegal de cosméticos e bebidas destiladas falsificadas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga