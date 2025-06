Prefeito de BH volta de Israel, relata medo e critica Itamaraty: ‘Não imaginam o que é estar dentro da guerra’

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), desembarcou no Brasil nesta semana após ter sua missão oficial em Israel abruptamente interrompida pela escalada do conflito com o Irã. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Damião relatou os momentos de tensão vividos no país e fez duras críticas à falta de apoio do governo brasileiro, através do Itamaraty.

Emocionado, Damião descreveu a experiência como algo muito além do que se pode conceber à distância. “O que eu posso dizer para o povo brasileiro é: vocês não imaginam. Você pode até tentar imaginar, mas não imagina”, afirmou o prefeito. Ele detalhou o sentimento de estar em meio a um cenário de guerra real: “Estar dentro da guerra, olhando para o céu e vendo um míssil passar para atingir a cidade da frente, que é a capital do país, Tel Aviv… Não, isso eu nunca imaginei.”

Álvaro Damião fez questão de esclarecer que a viagem era estritamente profissional. A comitiva, composta por outros prefeitos e representantes de cidades brasileiras, estava em Israel para participar de um evento focado em tecnologia e segurança pública. O objetivo era buscar soluções inovadoras para aplicar em Belo Horizonte, assim como ele já havia feito em visitas a São Paulo. “O que a gente queria era sair. A gente não faz parte daquela guerra,” desabafou Damião, explicando que sua presença no país visava o aprimoramento da gestão municipal. “Estava lá a trabalho. Eu fui como o secretário de Segurança Pública da minha cidade.”

O ponto mais contundente da entrevista foi a crítica direcionada ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O prefeito se disse indignado com a nota oficial divulgada pelo órgão, que, segundo ele, transferia a responsabilidade aos cidadãos que estavam no país. “O Itamaraty inverteu a situação,” criticou Damião. “Ao invés de falar que não tem, diplomaticamente, conversa com o pessoal de lá e que isso dificulta a saída dos brasileiros, ele quis jogar a responsabilidade de estar lá em nós, brasileiros.” Para o prefeito, a comunicação do governo deu a entender que os brasileiros estavam em Israel a passeio e que teriam ignorado avisos prévios, o que ele negou veementemente.

Damião também relatou que outros brasileiros continuam em Israel, enfrentando a mesma angústia e falta de suporte. “Tem uma família de brasileiros que me acompanhou nas redes sociais e conseguiu meu telefone, me ligaram em prantos, pedindo ajuda. Tem gente lá que não está aguentando, que vai morrer é de angústia, de sofrimento“, alertou.

A saída do grupo, segundo o prefeito, só foi possível graças à ajuda do governo de Israel, da embaixada da Jordânia e da iniciativa de parlamentares brasileiros, como a ministra Gleisi Hoffmann e o deputado Mersinho Lucena, que se mobilizaram para garantir o retorno seguro da delegação.