Prefeito de Campinas rebate críticas de Lula sobre moradias de 15 m²: ‘Mentiu’

Presidente julgou o tamanho das casas; Dário Saadi explicou que as residências não são um projeto habitacional, mas sim uma solução emergencial

Prefeitura de Campinas/Institucional/Reprodução Prefeito de Campinas, Dário Saadi, diz que presidente Lula 'mentiu' sobre moradias na cidade



O prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), falou neste domingo, 25, durante participação no programa Tá na Roda, da Jovem Pan News, sobre as casas de 15 metros quadrados construídas na cidade e afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) errou ao criticar o tamanho das moradias. Dário Saadi explicou que as residências não são um projeto habitacional, mas sim resultado de um acordo com moradores de uma ocupação para evitar ordem de despejo. Ele disse que todas as ações para fazer o loteamento urbanizado foram decididas em assembleia de moradores junto à Justiça. “Tomamos a decisão de fazer um loteamento urbanizado com asfalto, esgoto, água encanada, rede elétrica e fazer um embrião para essas famílias. E o presidente Lula, sem saber de nada, criticou dizendo que era um programa habitacional. Não é isso. É uma solução emergencial para a decisão da Justiça de reintegração de posse”, comentou. “O presidente errou feio. Ele não conhece a política habitacional de Campinas. Infelizmente o presidente faltou com a verdade. Ele mentiu nessa história”, acrescentou. O prefeito também disse que a política habitacional da cidade foi aprimorada e votada, inclusive, pela bancada do PT de Campinas.

*Com informações do repórter Misael Mainetti.