Prefeitura de Barretos, no interior de SP, decreta calamidade pública após chuvas

Temporal provocou alagamentos, destruiu partes do asfalto e prejudicou o fornecimento de água em pelo menos seis bairros do município; outras cidades do país enfrentam situações semelhantes

Reprodução / Jovem Pan News Segundo a prefeitura, o temporal chegou a mais de 130 mm em alguns bairros da cidade, provocando alagamentos e destruindo partes do asfalto



A cidade de Barretos, no interior de São Paulo, foi atingida por fortes chuvas na tarde desta quinta-feira, 6. Segundo a prefeitura, o temporal chegou a mais de 130 mm em alguns bairros da cidade, provocando alagamentos e destruindo partes do asfalto. Uma ponte também cedeu, uma casa de bombas inundou e uma adutora se rompeu. O fornecimento de água foi interrompido em pelo menos seis bairros do município. Com isso, a prefeita Paulo Lemos decidiu decretar estado de calamidade pública. “Fazer o levantamento ,verificar o que é necessário para essas famílias, que moram no entorno desse rio, não sofram tanto no momento de chuvas. No caso, essa chuva veio bem acima da média, foi um momento bem excepcional”, afirma. A enxurrada entrou na casa da aposentada Cecilia Toledo Messias. Ela relata que é a primeira vez que a água sobe tanto. “Nunca encheu desse jeito. Esse ano já encheu, mas não foi desse jeito. Hoje a rua era um rio e ficou assim nem 50 centímetros da janela”, afirmou.

Outros locais do país também sofrem com os efeitos das chuvas. Em Tocantins, o governador em exercício Wanderley Barbosa decretou situação de emergência no Estado nesta quinta-feira, 6, também em função das enchentes e dos alagamentos, que atingem 36 municípios e desabrigou 296 famílias. Um dos efeitos práticos do decreto é a dispensa de licitação para obras relacionadas para a recuperação dos locais e também para compra de bens para atuação de órgãos como a Defesa Civil. Em Minas Gerais, 131 cidades estão em situação de emergência, com 3.166 desabrigados, 13. 323 desalojados e seis mortos.

Na Bahia, 164 cidades estão em situação de emergência, entre elas Dário Meira, onde cinco escolas ficaram totalmente destruídas. Os prejuízos incluem documentos dos alunos, materiais escolares, moveis, eletrodomésticos e computadores. Não há previsão de quando o ano letivo deve recomeçar na cidade. Nesta quinta, o governador Rui Costa visitou Belmonte, cidade afetada pelas chuvas, onde anunciou obras de infraestrutura, pavimentação e drenagem de ruas, recuperação de estradas vicinais danificadas. Segundo a Defesa Civil, a Bahia tem 27.205 desabrigados, 69.132 desalojados, 26 mortos e 520 feridos.

*Com informações da repórter Carolina Abelin