Prefeitura de São Paulo inicia processo para demolir prédio do centro neste sábado 

Por volta das 8 horas da manhã deste sábado, 16, funcionários já foram flagrados colocando tapumes ao redor do edifício e construindo o canteiro de obras

Reprodução/Joverum Pan News Prédio será demolido pela Prefeitura de São Paulo



A Prefeitura de São Paulo começou o processo de demolição do prédio atingido por um incêndio e que fica localizado na rua Barão de Duprat, no bairro da Sé. Por volta das 8 horas da manhã deste sábado, 16, funcionários já foram flagrados colocando tapumes ao redor do edifício e construindo o canteiro de obras. Na sequência, a expectativa é que os profissionais limpem o local, retirando os materiais inflamáveis presentes no prédio. A tendência é que todo o trabalho até a conclusão da demolição, que será feito de maneira externa, leve de três a seis meses. A Prefeitura entrou em um consenso de pagar pela demolição, já que havia um risco do edifício desabar.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini