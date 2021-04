Prefeitura de SP entrega hospital para tratamento de Covid-19 em universidade

Unidade fica localizada no Campus Vergueiro da Uninove, na região da Liberdade

Inaugurado na última quinta-feira, 15, o Hospital Profª Lydia Storópoli ira atender exclusivamente pacientes com Covid -19. Ele está localizado na Uninove – Campus Vergueiro. Serão 180 leitos de enfermaria, 20 leitos de UTI e os pacientes que estão internados nas UBSs da capital começam a ser transferidos para lá a partir do sábado de acordo com a necessidade de cada um. O prefeito Bruno Covas fala da importância de mais uma unidade hospitalar para o enfrentamento da doença.

“É o décimo hospital que a prefeitura inaugura após a reforma permanente. A Uninove entrou com investimento, nós vamos entrar com custeio mensal de R$ 8 milhões. É um prazer muito grande da prefeitura poder contar com instituições que amam a cidade de São Paulo e que vão ajudar a população mais carente a ser atendida em um hospital desse.” De acordo com um levantamento feito pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, mais de 60% dos serviços municipais do estado de São Paulo estão com os estoques zerados de medicamentos do chamado “kit intubação“.

O secretario municipal de Saúde, Edson Aparecido, garante que a situação esta sob controle pelo menos por enquanto. “A gente faz esse levantamento diariamente. Nós vamos receber um novo lote de kits de intubação, segunda-feira mais um. Nós não temos, a princípio, um problema mais sério em relação a isso. Nossos hospitais estão abastecidos, as UPAs também.” O levantamento aponta que o estoque de bloqueador neuromuscular, remédio usado para relaxar a musculatura, a caixa torácica e ajudar o paciente a permanecer com ventilação mecânica, está zerado em 68% dos serviços municipais do Estado.

