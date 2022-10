Prefeitura de SP passa a aceitar apenas inclusão de ônibus elétricos na frota municipal

Objetivo é cumprir meta do prefeito Ricardo Nunes para redução da emissão de gases poluentes na cidade

Daniel Lian/Jovem Pan Prefeitura passa a não aceitar mais a inclusão de ônibus movidos a diesel na frota da capital paulista, mas apenas os elétricos



A Prefeitura de São Paulo determinou que somente ônibus movidos a tecnologias sustentáveis poderão ser incluídos na frota de transporte público do município a partir de agora. A medida cumpre a Lei de Mudanças Climáticas e para redução da emissão de poluentes na capital paulista. Segundo a SPtrans, o objetivo é aumentar o número de veículos elétricos para cumprir a meta estabelecida pela gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), de que, até 2024, fim do mandato dele, haverá 2.6 mil veículos de transporte público movidos a energia elétrica circulando por São Paulo. Atualmente, apenas 219 dos 14 mil ônibus da frota são elétricos, sendo apenas 18 de modelos modernos, alimentados por baterias recarregáveis, e os demais que utilizam linhas aéreas para obter energia. Segundo a prefeitura, a utilização de tecnologias sustentáveis irá modernizar a frota da cidade, tornando as viagens mais silenciosas, confortáveis, além de reduzir a emissão de gases poluentes, impactando diretamente na saúde de toda a população da região metropolitana de São Paulo.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina