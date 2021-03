Prefeitura do Rio de Janeiro anuncia mais 70 leitos para pacientes da Covid-19

Taxa de ocupação nas UTIs do município bateu 92%; nos hospitais privados, número já beira 80%

Sandro Pereira/Estadão Conteúdo Alguns leitos de enfermaria, inclusive, estão sendo transformados em de UTI para atender o aumento de demanda



A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que vai abrir nos próximos dias cerca de 70 leitos para pacientes com Covid-19 na cidade. A maioria no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte. Por lá são 59 leitos, metade de UTI. No Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, são pelo menos 10 leitos novos. Estudos da Prefeitura apontam para a possiblidade de abertura de mais leitos desde que haja profissionais da saúde para viabilizar o funcionamento de leitos de enfermaria e terapia intensiva. Alguns leitos de enfermaria, inclusive, estão sendo transformados em de UTI para atender o aumento de demanda. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no município bateu 92% na terça-feira, 9. Os hospitais privados também estão sendo mais demandados e a taxa de ocupação já beira 80%.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga