Presidente da Ajufe defende atuação de juízes federais: ‘Fazemos trabalho sério e bem feito’

Eduardo André Brandão reforçou não concordar com críticas genéricas e condenou ataques pessoais

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Eduardo André Brandão defendeu os juízes federais das críticas feitos pelo ministro do STF Gilmar Mendes



O presidente da Ajufe, Eduardo André Brandão, defendeu os juízes federais das críticas feitos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes — que falou em reformas profundas na categoria. “Nós não concordamos com esse tipo de crítica genérica. Fazemos um trabalho sério, reconhecido pela sociedade e pelo meio jurídico. A Ajufe defende decisões fundamentadas, basta reconhecimento do meio jurídico para saber que aquilo não é a realidade. A justiça federal anda bem, é especializada, tem trabalho sério e muito bem feito.”

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, Eduardo Brandão não quis entrar no mérito do voto do ministro justamente porque o órgão defende a independência jurídica e a votação ainda está em andamento. Porém, ele reforçou que o trabalho realizado é sério e tem evoluído cada vez mais, buscando transparência. “Quanto a Lava Jato em si, a quantidade de valores devolvidos e as delações premiadas já contrapõe o que foi dito.” De acordo com ele, a maior preocupação é com a imagem dos juízes federais por conta dos ataques que são feitos de forma pessoal. “Passou a se atacar pessoalmente os juízes e isso preocupa demais, é perigoso. E isso é o que a gente tenta evita”, explica.

Para o presidente da Ajufe, o poder de apenas um ministro sobre uma decisão tão delicada, como é o caso da canetada de Edson Fachin e o ex-presidente Lula, não preocupa. “Estamos tranquilos em relação a isso. Tento recursos, o plenário vai decidir e a decisão vai ser soberana. O sistema resolve todas as críticas que são feitas e se chega a um denominador comum.” Eduardo Brandão destaca que o que causa surpresa no caso é, justamente, um processo que estava há tanto tempo em discussão ter esse desfecho — mas, ainda assim, está dentro da independência judicial e da decisão juramentada.