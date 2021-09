Primeiro-ministro do Canadá tem vitória em eleição antecipada

Justin Trudeau convocou o pleito baseado na sua alta popularidade após enfrentamento à pandemia da Covid-19 e seus reflexos econômicos no país

FE/ Eric Bolte O resultado favorável ao partido Liberal do Canadá, legenda do premiê, saiu nesta terça-feira, 21



O primeiro-ministro do Canadá convocou eleições antecipadas no país e venceu o pleito. Justin Trudeau convocou eleições antecipadas baseado na alta popularidade dele, impulsionada pelo sucesso do enfrentamento à pandemia da Covid-19 e seus reflexos econômicos no país. O resultado favorável ao partido Liberal do Canadá, legenda do premiê, saiu nesta terça-feira, 21. No entanto, mesmo com a vitória, o partido não teve votos suficientes para se tornar maioria na Câmara do país. O partido ficou com 56 assentos na Casa, dos 338 cadeiras. Para ter maioria, seriam necessários 170 representantes da legenda liberal. Com isso, mesmo com a vitória antecipada, Justin Trudeau precisará de apoio para governar o país.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano