Prisão domiciliar de Bolsonaro se torna um dos assuntos mais comentados nas redes sociais

De acordo com pesquisa da Quaest, entre 1,2 milhão de menções sobre o tema, 52% eram favoráveis à prisão do ex-presidente, enquanto 47% se mostraram contrários à decisão de Moraes

MATEUS BONOMI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais



Na última segunda-feira (4), a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, revelando uma profunda divisão na opinião pública, segundo levantamento da consultoria Quaest. Das mais de 1,2 milhão de menções sobre o tema, 53% se mostraram favoráveis à medida, enquanto 47% foram contrárias. A média de menções por hora atingiu 51 mil. A pesquisa também identificou campanhas contrárias à prisão, com comentários que classificaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes como “abuso de poder” e “vingança”. Por outro lado, manifestações celebrando o fato, como “grande dia”, também foram registradas. Analistas políticos apontam que a polarização reflete a divisão do país, destacando que a prisão de uma figura política não deveria ser um tema sujeito a tanta controvérsia.

A decisão teve ampla cobertura na imprensa internacional, com veículos como The Wall Street Journal, Washington Post e The New York Times apontando um agravamento da crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. As reportagens destacaram o envolvimento direto do presidente norte-americano, Donald Trump, que já havia imposto tarifas de 50% a produtos brasileiros, citando o que considera uma perseguição política a Bolsonaro.

