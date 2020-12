Produtividade sobe 8% no terceiro trimestre e demonstra rápida recuperação, avalia CNI

Segundo a Confederação Nacional da Indústria, foi o maior crescimento da série histórica desde 2000

Arquivo Agência Brasil Samantha Cunha, da CNI, ressalta que o aumento 'mais que compensou a queda acumulada nos dois primeiros trimestres'



A produtividade da indústria de transformação cresce 8% no terceiro trimestre, após forte queda na pandemia; avalia a economista da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Samantha Cunha. “A gente viu a indústria se recuperar de maneira rápida devido a crescimento rápido da demanda. É um resultado dos efeitos das políticas do governo para mitigar a crise. A gente viu a indústria usar de maneira crescente a sua capacidade instalada. Foi um crescimento expressivo, ele mais que compensou a queda acumulada nos dois primeiros trimestres, que foi de 6,7%. Então é o maior crescimento da série histórica desde 2000”, lembra. A Confederação Nacional da Indústria ressalta efeitos conjunturais; pós-pandemia, um esforço do trabalhador e mudanças no ritmo estabelecido pela empresa, e não necessariamente movimentos estruturais; como aumento na qualificação do trabalho, com efeito de longo prazo.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos