Professora é acusada de trocar mensagens de conteúdo sexual com criança de 10 anos no RJ

Prefeitura do Município de Teresópolis afastou a docente e a Secretaria Municipal de Educação instaurou um processo administrativo disciplinar para a apuração da conduta da funcionária

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Professora de Teresópolis foi afastada após ser acusada de trocar mensagens e cunho sexual com um garoto de 10 anos



Uma professora da rede municipal de ensino do município de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, foi afastada das atividades por ser acusada de enviar mensagens de cunho sexual por um aplicativo para um aluno de apenas 10 anos de idade. A acusação foi feita pela família do menino, que procurou a delegacia de polícia da cidade. As investigações apontam que há indícios reais da troca de mensagens. O garoto também chegou a declarar que a professora olhava para ele de um jeito diferente. A Prefeitura do Município de Teresópolis afastou a professora atendendo a uma ordem judicial. Ainda segundo as informações do município, a Secretaria Municipal de Educação também instaurou um processo administrativo disciplinar para a apuração da conduta da funcionária. O órgão ressaltou ainda que irá adotar todas as medidas cabíveis necessárias para a administração pública. O caso continua sendo investigado e outras testemunhas devem ser ouvidas.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer