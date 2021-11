PSDB tem mês decisivo para escolha do candidato à presidência em 2022

Prévias do partido estão marcadas para dia 21 de novembro; os governadores João Doria e Eduardo Leite e o ex-prefeito Arthur Virgílio disputam a vaga

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 20/08/2021 Diretório de São Paulo anunciou apoio ao governador João Doria para as prévias da legenda



O mês de novembro será decisivo para o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. No dia 21, a legenda vai definir, por meio de votação interna, quem será o candidato à presidência da República nas eleições de 2022. Concorrem às prévias o governador de São Paulo, João Doria; o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. No entanto, nos bastidores a expectativa é que a disputa seja travada entre Doria e Leite. Dois dos maiores diretórios no país, de São Paulo e o de Minas Gerais, são decisivos e a decisão é de apoio ficou da seguinte forma: os paulistas oficializaram Doria como candidato e os mineiros apoio a Leite.

Na semana passada, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, determinou a retirada provisória dos nomes de 92 prefeitos e vice-prefeitos paulistas da lista de eleitores das prévias. As filiações dos políticos estão sendo apuradas sob suspeita de teriam sido feitas fora do prazo. O presidente do diretório de São Paulo, Marco Vinholi, diz que segue confiante de que a decisão final será favorável. “Os prefeitos se manifestaram, um direito importante deles ao voto e vamos dialogar com a comissão das prévias para que eles possam esse direito garantido. Isso é muito mais uma questão da militância poder participar de um processo de democracia interna para que tenhamos um processo de prévia respeitando nossos prefeitos, vice-prefeitos e nossos filiados.”

Em tom conciliador, Vinholi afirma que não vê essa situação enfraquecendo o partido e que a união será decisiva após escolha do vencedor. “Nós daqui temos passado por tudo para preservar a integridade do partido, que é fundamentalmente para nós. Não tenho dúvidas, as práticas feitas na nossa campanha reproduzem o sentido de unidade e vamos precisar muito do apoio de todos os partido após o final das prévias”, ressaltou. As prévias do PSDB estão marcadas para dia 21 de novembro. Os políticos aptos para votação estão divididos em quatro grupos conforme cargo que ocupam. Cada grupo tem 25% de participação na apuração final. Para vencer as primárias é preciso mais da metade dos votos.

*Com informações da repórter Carolina Abelin