PT lança pré-candidatura de Haddad ao governo de SP nesta sexta-feira

O atual ministro da Fazenda deve deixar a pasta nesta semana para se dedicar integralmente à campanha a partir de abril

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Embora seu nome tenha sido cogitado para o Senado, a decisão de Haddad foca na disputa estadual, visando garantir um apoio para a campanha presidencial de Lula em São Paulo.



O Partido dos Trabalhadores (PT) marcou para a próxima sexta-feira (20), às 10h, o anúncio oficial da pré-candidatura de Fernando Haddad ao Governo do Estado de São Paulo. O evento ocorrerá no Sindicato dos Químicos, na capital paulista, e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Haddad deve deixar o Ministério da Fazenda nesta semana para se dedicar integralmente à campanha a partir de abril, após um curto período de descanso. Embora seu nome tenha sido cogitado para o Senado, a decisão foca na disputa estadual, visando garantir um apoio para a campanha presidencial de Lula em São Paulo.

Internamente, o PT busca agora definir o nome para ser o vice-governador, preferencialmente uma figura de centro para ampliar o diálogo com eleitores menos alinhados à esquerda. Para o Senado, nomes como Simone Tebet e Marina Silva estão entre as tendências para compor a chapa majoritária.