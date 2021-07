Quadrilha ataca e rouba motociclistas em plena luz do dia em São Paulo

Moradores da região de Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista, estão assustados com o crescimento de casos de roubos de motos de luxo; ao menos dois episódios foram registrados no domingo, 18

ELIANE NEVES/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Nos roubos do último domingo, 18, os motociclistas foram cercados por criminosos, que levaram, além do veículo, pertences das vítimas



Moradores da região de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, estão assustados com o crescimento de casos de roubos de motos de luxo na região. Ao menos dois casos começaram a circular nas redes sociais nos últimos dias, após dois episódios acontecerem no domingo, 18. O primeiro, registrado em plena luz do dia, ocorreu na Rua Franz Schubert, quando um motociclista foi cercado por três criminosos em duas outras motos. As câmeras de segurança mostram a violência com que os bandidos atacam a vítima, tirando seu capacete e obrigando a descer da moto. Um dos assaltantes, que usa uma caixa de entrega de alimentos, revista e arranca a mochila da vítima. Em menos de um minuto, os três fogem levando a motocicleta. O outro caso aconteceu horas depois, a poucos metros dali, na Rua Tucumã. Do mesmo modo, três criminosos em duas motos abordaram o motociclista que também estava em uma moto de luxo. Poucos segundos depois eles fugiram com o veículo enquanto a vítima corria para longe, levando apenas o capacete.

*Com informações do repórter Fernando Martins