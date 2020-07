Quadrilha de ao menos 40 criminosos leva pânico a Botucatu em ataque a agências bancárias

Criminosos fizeram reféns, trocaram tiros com a polícia, incendiaram carretas e não foram presos

Reprodução

Uma quadrilha de pelo menos 40 criminosos, fortemente armados e encapuzados, levou terror a Botucatu, município localizado a 235 quilômetros da capital São Paulo desde por volta das onze e meia da noite desta quarta-feira. A ação durou pelo menos três horas. Os bandidos chegaram à cidade em vários veículos e atacaram, em ação orquestrada, várias agências bancárias na região central. Eles usaram explosivos para invadir os imóveis, mas a polícia ainda não sabe se algum dinheiro foi levado. Um vídeo registrado por moradores mostra o momento de uma destas explosões. Policiais militares da área trocaram tiros com a quadrilha e pelo menos dois dos militares ficaram feridos. Agentes do GOE, o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil, e PMs da ROTA foram acionados e seguiram para a cidade.

Segundo a Polícia Rodoviária, para dificultar o acesso de reforços policiais à região, os criminosos incendiaram uma carreta na altura do quilômetro 264 da rodovia Marechal Rondon. Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas. Moradores relataram intenso tiroteio em vários pontos da cidade, e o barulho dos disparos durou mais de duas horas. Algumas pessoas foram feitas reféns, mas não há informações sobre feridos além dos dois policiais.

Um batalhão da PM foi alvo de disparos e os assaltantes queimaram uma caminhonete na frente do prédio, para dificultar a saída dos policiais. Explosivos que não foram detonados foram abandonados dentro das agências, e equipes do GATE foram chamadas para recolher os artefatos. A população acompanhou tudo das janelas das casas e edifícios e postou vídeos nas redes sociais.

A página da Prefeitura de Botucatu no Facebook publicou um comunicado orientando que moradores fiquem trancados em suas casas.

Na nota, a administração afirma acreditar que um dos motivos para os ataques seria retaliação à incineração de cerca de 600 quilos de drogas coordenada pela Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu durante esta quarta-feira. A Cidade de Botucatu amanheceu cercada por equipes de elite das Polícias Militar e Civil, mas ainda não há informações de que algum dos bandidos que espalharam pânico durante a noite e madrugada tenha sido preso.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore